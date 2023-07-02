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Fatma Şahin'in babasının cenazesi toprağa verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vefat eden babası Mustafa Kıymık, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 14:20, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 14:34
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Tedavi gördüğü kentteki özel bir hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden Kıymık için Asri Mezarlık'taki Hanifi Şireci Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.

Şahin ve ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Kıymık'ın cenazesi, öğle vakti İslam Düşünce Enstitüsü ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Törene Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, milletvekilleri, belediye başkanları, sanayiciler, oda ve STK temsilcileri, kurum amirleri, partililer, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Fatma Şahin'in acı günü: Babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti

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