Bursa'da akrabalar arasında kavga: 3'ü polis 6 yaralı

Olay, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine de saldırdı. Kavga yoğun uğraş sonucu sonlandırıldı.

Kavga sonucu A.B., D.C. Ve K.Y. isimli polisler ile Ercan Y. (31) Mübayi Y. (68) ve Musa K. (34) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 3 polis hastanede ayakta tedavi edildi.

Tedavileri tamamlanan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.