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Kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Türkiye'den ilk hac kafilesinin yola çıktığı 30 Mayıs'tan bu yana kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 15:16, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 15:37
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Edinilen bilgiye göre, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen 8'i kadın olmak üzere 30 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Vefatların çoğunluğunun kalp krizi ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

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