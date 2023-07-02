Tunceli Valiliğinden, ormanlık alanlarda piknikte ateş yakılmaması uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, izmarit, cam şişe ve yangına sebep olabilecek maddelerin doğaya atılmaması gerektiği vurgulandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net