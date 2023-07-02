İBB zabıtasıyla seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

İddiaya göre, Bakırköy sahilinde çekirdek satan bir seyyar satıcının tezgahına yasak yerde satış yaptığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından el konulmak istendi. Ancak seyyar satıcı buna direndi. Bu sırada diğer seyyar satıcılar da olaya karışınca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Zabıtalarla seyyar satıcıların birbirine girdiği kavga vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, bir seyyar satıcı fenalık geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan seyyar satıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.