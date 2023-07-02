Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunluğu yaşanıyor

Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde trafik polisleri sürücülerin sorun yaşamaması için çaba sarf ediyor.

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