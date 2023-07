Tatilciler geri dönüyor! Yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile tatilciler dönüş yoluna geçti. Tatilinin son gününde vatandaşların yola çıkmasıyla karayollarında hareketlilik sürüyor. Yoğunluğun günün ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor. Yaşanan kazalar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken ekipler vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmeleri için havadan ve karadan denetimler devam ediyor.

Haberin Devamı

3 FARKLI NOKTADA ZİNCİRLEME KAZA

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kazanın yaklaşık 4 kilometre uzağında bulunan Bolu Dağı Tüneli'nde de trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. Sürücüler Abant gişelerinden yönlendirilmeye başlandı.

EMNİYET ŞERİDİ KULLANANLARA CEZA

Polis ekipleri de yol güzergahlarında ulaşımın aksamaması için denetimlerini artırdı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda dron ile denetim yaptı. Ulaşımın yavaşladığı noktalarda, emniyet şeridini kullanan sürücüler, dron ile tespit edildi. Emniyet şeridini ihlal eden 89 sürücüye toplamda 361 bin 696 TL cezai işlem uygulandı.

UZUN KUYRUKLAR

Ege Bölgesi'nin kavşak kentlerinden biri olan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu başladı. Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesi girişinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Konya'dan Afyonkarahisar'a geliş istikametinde yoğunluğun daha fazla olduğu gözlendi. Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri yoğunluğun azaltılması için yoğun bir uğraş verdi.

İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU'NDA ARAÇ YOĞUNLUĞU

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda da bayram tatili dönüşü yoğunluk başladı. Bursa Batı Gişeleri'ndeki araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi.

Tatilin son gününde, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluk arttı. HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise zaman zaman kuyruklar oluştu. Otoyol A.Ş. ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olumsuz yaşanmaması için tedbirlerini artırdı. Trafiğin gece saatlerinde artması beklenirken, oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

'KİLİT KAVŞAK'TA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU

Haberin Devamı

Dönüş nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, bugün öğle saatlerinde de devam etti.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, yer yer hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

'2 GÜN YOLCULUĞUN ARDINDAN İSTANBUL'A VARABİLDİK'

Öte yandan Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler dönmeye, bayram dolayısıyla İstanbul'a gelenler de gitmeye başladı. Bayram dönüşü hareketliliği yaşayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatili bitimi ile vatandaşlar 9 günlük tatilin ardından geri dönüşler için otobüsleri tıklım tıklım doldurdu.

İki gün yolculuğun ardından İstanbul'a ulaşan Behzat Dağ, "Bayram dönüşü, Van Erciş'ten yaklaşık 2 gün yolculuğun ardından İstanbul'a varabildik. Trafik bayağı yoğundu. Herkesin geçmiş Kurban Bayramını en içten dileklerle kutlarım. Her zamanki gibi ailemi gördüm. Sevdiklerimizi gördüm. Bayram güzeldir, her zamanki gibi hoş geçti. Yoğunluk vardı, trafik sıkışıktı ama yine de her şeye rağmen güzel geçti. Sevdiklerimizi gördük ya her şeye değer diyebiliriz" dedi.

"YOLLAR BAYAĞI KALABALIK"

Ek sefer ile bilet alabildiğini söyleyen Sinan Tuncil, "Türkiye'nin öbür ucundan geliyorum Van'dan geliyorum. Bayramı tatili için gittim hem çocuğum da oradaydı onu yanıma aldım. Ailem burada eşim oradaydı. Biz buraya geldik tatilde o da sonra buraya gelecek. İlk etapta zorlandım, her gün takip ediyordum ek sefer bulunca hemen 4 gün öncesinden biletimi aldım. Yollar bayağı kalabalık, Bolu'da, İzmit'te, Düzce'de çok kalabalıktı. Bolu tarafında 1 saati buldu. Tesislerde de yoğunluk olduğu için bayağı bir sıkıştırdı ondan kaynaklı" şeklinde konuştu.

BODRUM'DAN 110 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin bir kısmı dönüş yoluna geçti. Bodrum'dan son 2,5 günde çıkış yapan araç sayısının 110 bin olduğu belirtilirken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 85'lere ulaştı.