Adıyaman'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Trafik denetimlerinde ise 5 sürücüye 25 bin 175 lira para cezası uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadı.

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