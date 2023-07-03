3 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları
3 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 00:02, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 00:02
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ve yankıları takip ediliyor.
(Paris)
SPOR
1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek; siyah-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
(İstanbul/16.00/18.00)
2- Basketbol kadınlarda FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Konya'da sürüyor. Türkiye B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan ile karşılaşacak.
(Konya/19.00)
3- Fransa Bisiklet Turu'na İspanya-Fransa topraklarını kapsayan üçüncü etap yarışıyla devam edilecek.
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkek ve kadınlarda ilk tur mücadelesiyle başlayacak.
(Londra)