3 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ve yankıları takip ediliyor.

(Paris)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek; siyah-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

(İstanbul/16.00/18.00)

2- Basketbol kadınlarda FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Konya'da sürüyor. Türkiye B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan ile karşılaşacak.

(Konya/19.00)

3- Fransa Bisiklet Turu'na İspanya-Fransa topraklarını kapsayan üçüncü etap yarışıyla devam edilecek.

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkek ve kadınlarda ilk tur mücadelesiyle başlayacak.

(Londra)