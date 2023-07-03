Liselere öğrenci yerleştirmede deprem bölgesindeki hangi il ve ilçelere ek kontenjan verildi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek üçüncü maddesinde; "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal kapsamında olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8 inci sınıflarda kayıtlı olan ve Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınav puanı sonucunda tercihte bulunacak öğrencilerden ilgi Yönetmelikle belirlenen sınıf kontenjanlarını ve taban puanı etkilememek kaydıyla tercih döneminde merkezi sınavla veyahut yetenek sınavıyla öğrenci alan okullarımıza yerleştirme tercihi yapanlar için her şubeye ek 2 kontenjan verilmiş ve yerleştirmenin okul taban puanından bağımsız şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR