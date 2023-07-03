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Dilovası'nda ne oldu? Valilikten açıklama geldi

Valilik: Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provokatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 07:09, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 07:11
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Dilovası'nda ne oldu? Valilikten açıklama geldi

Kocaeli Valiliği, Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, hiçbir vatandaşın evine saldırı gerçekleştirilmediğini ve gerçeği yansıtmayan provokatif amaçlı yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir köpeğin öldürülmesine sebebiyet verdiği düşünülen kişi ile bir grup arasında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerinin süratle müdahale ettiği belirtildi.

Olaya karışan şüphelilerle ilgili yapılan adli işlemlerin ardından yabancı olanlardan 10'unun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne deport edilmek üzere teslim edildiği aktarılan açıklamada, evcil hayvanın ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı, köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provokatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtilerek, olaya karıştığı tespit edilen şahısların yakalanıp haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup, olayları protesto etti.

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