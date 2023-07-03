Bu şımarıklıkla NATO hayal

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç'in uygula-mada sınıfta kaldığına dikkat çekilirken "Verdiğin sözlere tamamıyla uy" mesajı verildi. İttifakın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak 11-12 Temmuz zirvesinde tüm dikkatler İsveç'in üyeliğine çevrildi. Bu zirvede gözlerin Türkiye'yi temsil edecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da olacağını bildiren kaynaklar, öncesinde ise İsveç'in bir yıllık sürecini değerlendirdi. Vilnius öncesi Türkiye'yi ikna çabalarını sürdüren İsveç'in yeterli adımları atmadığını belirten üst düzey kaynaklar, geçen yıl Madrid zirvesinde verilen vaatlerin yerine getirilmemesinin altını çizdi.

İSVEÇ 3 HESAP HATASI YAPTI

Diplomatik kaynaklara göre İsveç 3 hesap hatası yaptı. İsveç, Türkiye'nin taleplerini yerine getirmese bile her halükarda NATO'ya üye olacağının rahatlığı içine girdi. Yine İsveç hükümeti, Türkiye'nin üyeliğe "kırmızı ışık" yakan tavrını uzun süre devam ettiremeyeceğini düşündü. Üçüncü hata da İsveç'in başta ABD olmak üzere diğer NATO üyelerinden cesaret alması.

ÜYE OLURUM RAHATLIĞI VAR

Terörle mücadele yasasını değiştirmenin yeterli olmadığı belirtilip somut adım beklentileri kayda geçirilirken, İsveç'te 'NATO'ya her şekilde üye olacağının rahatlığı' olduğu belirtildi. Kaynaklar, İsveç'in yeşil ışık yakmayan Türkiye'nin tavrının uzun süre devam edemeyeceğini hesapladıkları için taleplerini de yeteri kadar yerine getirmediğini vurguladı.

ADIMLARI YAKINDAN İZLENİYOR

İsveç'in somut adım atmadığı müddetçe yaptığı anayasa değişikliğinin de bir şey ifade etmediğini belirten üst düzey kaynaklar, "Anayasa değişikliği uygulanmadığı sürece bir şey ifade etmiyor. Uygulamada İsveç sınıfta kaldı" değerlendirmesinde bulunurken attığı ve atacağı adımların yakından izlendiğini kaydettiler. İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantı, 6 Temmuz'da, Brüksel'de yapılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Algı ile oyalama taktiği

İsveç'in NATO üyesi ülkelerden cesaret alarak hareket ettiğini belirten üst düzey kaynaklar, "İsveçli yetkililer, Türkiye'nin izlediği tutumun her zaman böyle sürmeyeceğine inanıyorlar. Bu nedenle Türkiye'ye karşı İsveç'in NATO üyeliği konusunda algı yapılıyor. Öyle bir algı oluşturuluyor ki sanki Türkiye üye yapmak istemiyor. İsveç yasa bile değiştirdi. Bir tane adam da verdi, deyip Türkiye'nin tavrının keyfi olduğu algısını yapıyorlar" dedi.

Üçlü mekanizma perşembe günü

NATO zirvesi öncesinde ise geçen yıl Madrid'de oluşturulan üçlü mekanizma tekrar toplanacak. Edinilen bilgilere göre, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları 6 Temmuz'da Brüksel'de buluşacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Canberk Doğan