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Hacılar Medine'de

Hac farizasını ifa edip Mekke'den ayrılan hacılar, hicret şehri Medine'nin yolunu tuttu. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber ile Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan Müslümanlar, Peygamberimiz'in kabri ile minber arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp dua ediyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 09:00, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 08:18
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Hacılar Medine'de

Hac görevini yerine getirerek Mekke'ye veda eden hacılar, hicret şehri Medine'de.

Hac görevini yerine getirerek Mekke'ye veda eden hacıların, hicrette Hazreti Muhammed'e kucak açan Medine'ye gelişleri sürüyor. Türkiye'den kutsal topraklara hareket ettikten sonra ilk olarak Cidde üzerinden Mekke'ye gelen hacı adayları, görevlerini tamamlamalarının ardından dünden itibaren kutsal topraklardaki ikinci durakları olan Medine'ye geçmeye başladı. Hac farizasını yerine getiren hacılar, hicret şehri Mescid-i Nebevi'ye (Peygamber'in mescidi) giderek Hazreti Peygamber'i selamlıyor. Hazreti Muhammed'in, inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de Müslümanlar, önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor, sonrasında ise İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp dua ediyor.

30 TÜRK VEFAT ETTİ

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden 8'i kadın olmak üzere 30 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Vefatların çoğunluğunun kalp krizi ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Vefat edenlerden 3'ü Arafat vakfesinde dünyaya veda etti. Bu kişilerin Mehmet Topçu (Fethiye), Sebiha Canol (Kandıra) ve Şabettin Erçakan (A.Mollahasan) olduğu öğrenildi.

İlk kafile yurda döndü

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların yurda dönüşleri başladı. Çoğunluğu yurt dışında yaşayan Türklerden oluşan yaklaşık 300 kişilik ilk hacı kafilesi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Hacılardan Gökhan İnci, "Rabb'imizin davetine genç yaşta icabet ettik, kutsal topraklarda görevimizi yerine getirdik. Kalabalığa rağmen çok güzel geçti." dedi. Hacılar kendilerini bekleyen aileleriyle kucaklaşarak hasret giderdi.

Müslümanlar vahdet bilincini güçlendirmeli

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam Ülkeleri Hac Organizasyon Başkanları Bayramlaşma Buluşmasında konuştu. Erbaş, "Müminler ancak kardeştirler." ayetini hatırlatarak, bu kardeşlikte, asabiyetin, dillerin, renklerin, statülerin öneminin, mezhebin, meşrebin, doğu-batı ve kuzey-güney ayrımının olmadığını vurguladı. Erbaş, "Bize düşen, burada yaşadığımız kardeşliği ve vahdeti gittiğimiz her yere götürmektir, buradan döndükten sonra da omuz omuza, yan yana kıyama durmaktır" dedi. Erbaş, dünyanın küresel sorunların kuşatması altında olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İnsanlık, İslam'ın hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerine muhtaçtır. İnsanlığı muhtaç olduğu değerlerle buluşturmak ise Müslümanların iman ve kulluk sorumluluğudur. Ancak, bu sorumluluğu gölgede bırakan çok ciddi tehdit unsurlarının Müslüman coğrafyadaki varlığını hepimiz görüyoruz. Özellikle dini değerler istismar edilerek üretilen korkunç bir fitne, tefrika ve anarşi, hayati bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bunun için Müslümanlar, aralarındaki iletişimi ve vahdet bilincini en güçlü hale getirmek zorundadır." Davete 30'a yakın ülkeden temsilci katıldı.

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