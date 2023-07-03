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İstanbul'un barajında hayvanlar otluyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardan Trakya'daki Kazandere ve Pabuçdere neredeyse kurudu, Istrancalar'da ise su, üçte bire düştü. Pabuçdere'de doluluk oranı yüzde 4. Su seviyesi yüzde 5'e inen Kazandere Barajı'nın kuruyan alanında hayvanlar otlamaya başladı. Barajın yüzeyi de yeşil renge büründü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 08:45, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 08:18
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İstanbul'un barajında hayvanlar otluyor

Trakya'dan İstanbul'un suyunu karşılayan 3 barajdaki doluluk oranı kuraklık nedeniyle büyük ölçüde düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 43 olsa da Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istancalar'da doluluk oranı yüzde 5'lere geriledi. İSKİ verilerine göre, Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 5.14, Pabuçdere'nin yüzde 3.91, Istrancalar'ın ise yüzde 33.28 ölçüldü. Pubuçdere ve Kazandere barajlarının büyük bir bölümü kururken Kazandere'nin kuruyan bölümlerinde otlar çıktı, barajın yüzeyi yeşil renge büründü. Barajın kuruyan ve otlarla kaplanın kısmında ise besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü. Barajların bulunduğu Aksicim Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Duran (34), kuruyan barajda artık hayvanlarını otlattıklarını söyledi. Duran, "Önceki yıllarda buralarda, derelerde balık tutuyorduk. Bin bir çeşit balığımız vardı, yüzüyorduk. Burada gördüğünüz bütün alanda yüzebiliyorduk. Ama şu an su yok. Çorak bir arazi, koyunlarım burada otluyor. Daha önceden buraya girme şansları yoktu, su doluydu" dedi.

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