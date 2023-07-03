Oto galericilerden tepki: Araç stoklayan ifşa edilsin!

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, stokçuluk yapan firmalara ceza verilmesinin yanı sıra, ifşa edilmeleri gerektiğini söyledi. 'Sıfır araç Türkiye'ye girmiyor' haberleri yapıldığı müddetçe zam yapan bayiye ve aracın fiyatını yükselten şahsa gerekçe olduğunu anlatan Yanık, "Araç gelmedi, araç üretilmiyor, sıfırlarda sıkıntı var diye diye piyasayı internet sitelerindeki ilanlarla bu hale getirdik. Bunun çözüm noktası Ticaret Bakanlığı'mızın baskınlar yaparak değil de gümrükten trafik tescil üzerinden, 'Kimde ne kadar araç var? Neden almış?' sorularının tespiti yapıldığı zaman araç fiyatlarındaki artışlar da durur" dedi.

"BİZİ 'GÜNAH KEÇİSİ' GÖSTERİYORLAR"

"Birilerinin yaptığı stokçuluğa 'günah keçisi' olarak bizleri gösteriyorlar" diyen Yanık, şöyle konuştu: Türkiye'de stokçuluk yapacak galerici sayısı azdır. Tabii, yapan da varsa deşifre edilsin. Gerekli cezalar kesilsin. Ama bazı kurumların yaptığı stokçuluğu göz ardı etmek için bizleri 'günah keçisi' olarak gösteriyorlar. Bizler stokçu değiliz, araca fiyat verirken '0' kilometre üzerinden fiyat veririz. Sıfır araç yok denip, insanlardan ön ödeme alınıyor. 3 ay sonra araçları ya teslim ediliyor, ya da edilmiyor. Ama baktığın zaman suçlu kim, 'galericiler araç piyasasını yükseltti.' O zaman vergi levhası olan galericiye sıfır araç satmayın. Niye vatandaşa satmıyorsunuz da galericilere satıyorsunuz. Bunu yapan firmalar hangileri, deşifre edilsin. Galericiler olarak 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesini destekliyoruz. Bu düzenleme sebebiyle bizler de araç satmakta zorluk yaşıyoruz. Ama şahıslar, 6 bin kilometreyi geçmemiş sıfır araçları bayiden alıp dışarıda satabiliyor. Ama sonuca baktığınız zaman 'günah keçileri' yine galericiler oluyor