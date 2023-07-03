Tanju Özcan'dan bomba 'rüşvet' iddiası

CHP'den ihraç edilmek istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyeyeceğini açıklamıştı. Özcan, yürüyüşü gerçekleştirmemek için Kılıçdaroğlu'nun çevresinden kendisine rüşvet teklif edildiğini iddia etti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyecek olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yürüyüşten vazgeçmem için Kılıçdaroğlu'nun çevresinden siyasi rüşvet teklif edildi" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yarın Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yapacağı yürüyüş öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Tanju Özcan, saat 14.00'da Anıtpark'tan yola çıkacağını ifade etti. Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan Özcan, yürüyüşten kendini vazgeçirmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinden siyasi rüşvet teklif edildiğini açıkladı.

"BENİ KOLTUK MERAKLISI, KOLTUK SEVDALISI TİPLERLE KARIŞTIRMAYIN"

Değişim için birinin yanması gerektiğini ve yanmak için hazır olduğunu dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu süreç içerisinde bazı şeyler değişir mi diye de bekledim aslında. Yani, hani acaba genel başkan gerçekleri görür mü? Genel başkan artık değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına varmış mıdır?

Ama onun emarelerini görmüyorum. Tam tersi emareler görüyorum. Hala kongreler takvimi başlamış, görevden alınan örgütler var. CHP tarihinde ilk kez oluyor. Bu şunu gösteriyor, Kemal Kılıçdaroğlu ve başarısız ekibi hala yeni kurultayda 'nasıl seçilirim?' derdine düşmüşler. Hala garip gelecek size.

Bana birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Yani onlara da söyledim, tekrar söylüyorum, 'Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştiriyorum. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum' Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim.

O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin. Bir yıllık ihraç sürecinde de bana çeşitli siyasi vaatlerle gelenler olmuştu. Hepsine kapıyı kapattım. Ben zaten siyasi ikbalimi düşünseydim, bütün bunları söylüyor ve yapıyor olmazdım. Böyle durumlarda birisinin kendisini feda etmesi gerekiyor. Halk için, kendi koltuk sevdasını bir tarafa bırakıp, ülkesini, çocuklarını düşünerek birinin kendini yakması gerekiyor. İşte o biri de ben olmaya hazırım" dedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEVRESİ BANA ÇEŞİTLİ SİYASİ RÜŞVETLER TEKLİF EDİYOR"

Seçilme hakkının elinden alındığını ifade ederek Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Özcan, "Belki genel başkan adayı olacağım. Ama o tedbir orada durduğu sürece benim seçilme hakkımı elimden alıyorsun. Adaletten bahsediyorsun. Ondan sonra da çevrenden bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor. Yürüyüşten vazgeçmem için, değişik makamlar, mevkiler. Açık olarak söyleyeyim. Bu parti içerisinden geçici ihraç olduğum dönemde bu başka partilerden de gelmişti. Ama ben de en başından beri söyledim. Ben ilkeli adamım.

Haksız bir ceza verirlerse bekleyeceğim, dedim. Ve bekledim. Benim derdim zaten koltuk olsaydı çok önceden Kemal Bey'in eteğini yapışırdım. Şimdi Kemal Bey'in çevresinde çeşitli aktif görevlerde bulunanlardan çok daha önce o görevlere de gelirdim. Benim ilkelerim var. Ben Atatürk'ün altı okuna sonuna kadar sahip çıkıyorum. Bu partinin Sorosçulara, emperyal güçlere, 10 Aralıkçılara teslim edilmemesi için de elimden ne geliyorsa yapma konusunda kararlıyım. Ben Sayın Genel Başkan'a tekrar sesleniyorum, ben bu yürüyüşten bu tür siyasi rüşvet teklifleriyle vazgeçmem. Çünkü ben kendi ikbalimi, geleceğimi yakmaya hazırım. Yeter ki bu parti siyasi düzene girsin rayına otursun diye" diye konuştu.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU 'ADAY OLMAYACAĞIM' DERSE BEN BU YÜRÜYÜŞTEN VAZGEÇERİM"

Yürüyüşten vazgeçeceği şartları sıralayan Özcan, "Sayın genel başkan, 'yarın itibariyle ben görevimden istifa ediyorum. Olağanüstü kurultay çağrısı yapıyor. Tüzüğü demokratik bir hale getirmek için arkadaşlarım bir çalışma yaptılar. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorum. Ve kurultayda aday olmayacağım' dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar. İnceldiği yerden de kopar" dedi.