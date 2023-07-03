Diyarbakır'da otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çınar'ın Başaklı Mahallesi mevkisinde M.T'nin (23) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.G. (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

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