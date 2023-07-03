Altının gram fiyatı 1.605 lira seviyesinden işlem görüyor

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ABD'de enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü aktardı.

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