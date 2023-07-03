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Uzlaştırma vaadiyle avukat adı kullanarak dolandırıcılık yapanlara suç duyurusu

İzmir'de bir avukat, adına sahte baro kartı çıkartılarak mağdurlara suç duyurusu dilekçeleri yazıldığı, uzlaştırma vaadi ve tehditle dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla savcılığa başvuruda bulundu- Avukat Ersin Gülsoy:- "Günde yaklaşık 25-30 telefon alıyorum, mesleğimi yapamaz hale geldim. İnsanlar sürekli yardım talep ediyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 11:00, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 11:08
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Uzlaştırma vaadiyle avukat adı kullanarak dolandırıcılık yapanlara suç duyurusu

- İzmir'de bir avukat, adına sahte baro kartı çıkartan kişi ya da kişilerin düzmece suç duyurusu dilekçeleri hazırlayarak insanlardan yüklü miktarda para talep ettikleri iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Avukat Ersin Gülsoy, AA muhabirine, ocak ayında bir kişinin telefonla arayarak Ersin Gülsoy adındaki bir avukat tarafından kendisi hakkında düzenlenmiş bir suç duyurusu dilekçesi hakkında bilgi sorduğunu ifade etti.

Gülsoy, söz konusu dilekçeleri kendisinin hazırlamadığını ve olaya ilişkin bilgisi olmadığını söylediğini belirterek, konuyu araştırdığında dolandırıcılıkla karşılaştığını anlattı.

Dolandırıcılık mağduru olan kişilerin ifadelerine göre bir grup dolandırıcının sosyal medya hesaplarından tanıştıkları kişilerle sohbet etmeye başladığını ifade eden Gülsoy, bir süre sonra telefon numarası alışverişinde bulunan tarafların birbirlerine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini belirtti.

Gülsoy, şöyle konuştu:

"Dolandırıcılar daha sonra mesajlaştıkları kişileri başka bir cep numarasından arıyor. 'Ben uzlaştırmacı avukat Ersin Gülsoy, sosyal medyadan mesajlaştığınız kişi 17 yaşından küçük, ailesi mesajları yakalamış, suç duyurusunda bulunacak. Sizi suç duyurusundan kurtarmak, uzlaştırmak için belli miktar para göndermeniz gerekiyor, parayı göndermezseniz aile suç duyurusunda bulunacak. Yüklü miktarda para ve hapis cezası alacaksınız' gibi ifadeler kullanıyor. Paniğe kapılan kişiler de dolandırıcıların talep ettikleri parayı gönderiyor."

- "Fotoğrafımı da kullanmaya başlamış"

Dolandırıldıklarını anlayan kişilerin kendisine ulaştığını ifade eden Gülsoy, başka avukatların isimlerinin de kullanıldığını, ismine nasıl ulaştıklarını ise bilmediğini söyledi.

Bilgileri kullanılarak sahte baro kartı düzenlendiğini saptadığını anlatan Gülsoy, "İnsanlar inanmazsa da 'ben avukatım' diye kimlik kartını gönderiyor, dilekçeler oluşturmuş kendince, vatandaşlara suç duyurusu dilekçelerini yolluyor, vatandaşların gözü korksun ve parayı göndersinler diye. Önceden başka fotoğraflar kullanılıyordu, son vatandaşlardan gelen fotoğraflara kendi fotoğrafımı da kullanmaya başlamış, inandırıcılığı yüksek olması açısından." dedi.

Dolandırıcıların her hafta farklı telefon numaraları ve banka hesap numaraları ile mağdurlara ulaştığını dile getiren Gülsoy, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

"Günde yaklaşık 25-30 telefon alıyorum, mesleğimi yapamaz hale geldim. İnsanlar sürekli şikayet halinde, kendisini Ersin Gülsoy olarak tanıtıp arayan birileri olduğunu söylüyor. Mağduriyetim çok yüksek, mesaimin yarısında beni arayan insanlara dolandırıcılığa maruz kaldıklarını, suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini söylüyorum. Vatandaşlara tavsiyem; kendisini avukat, uzlaştırmacı, arabulucu olarak tanıtıp para talep edenlere itibar etmemeleri çünkü hiçbir yargı mensubu, avukat, kamu görevlisi arayıp da vatandaşlardan bu şekilde tehdit yoluyla para talep etmez. Başlarına böyle bir durum geldiğinde en yakın karakol ya da savcılığa başvurmaları gerekiyor."

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasını istediğini belirten Gülsoy, dolandırıcılık mağduru olan çok sayıda kişinin de suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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