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Dolar/TL, 26,10 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,1020 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 11:13, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 11:15
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Dolar/TL, 26,10 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 1,05 altında 25,7825'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 26,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 gerileyerek 28,3720'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,0590'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 103,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0880 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını artırdığını belirtti.

ABD'de enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, iş gücü piyasasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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