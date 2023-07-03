Dolar/TL, 26,10 seviyesinden işlem görüyor

ABD'de enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 103,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0880 seviyesinde bulunuyor.

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