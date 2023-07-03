İzmir'de sağlıkçılar bayram tatilinde 'acil müdahale birimleri'yle hizmet verdi

İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Efe, kentte Sağlık Bakanlığının 9 günlük Kurban Bayramı tatili için planladığı sağlık tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

İzmir'de Foça, Aliağa, Bornova, Kemalpaşa ve Güzelbahçe'de acil müdahale birimlerinin konuşlandırıldığını belirten Efe, "Bu bölgede helikopter ve kara ambulanslarımız, UMKE ve motorize ekiplerimizle donanımlı, eğitimli sağlık personelimizle görevimizin başında olduk." dedi.

Trafik yoğunluğunun olabileceği noktalara ekipleri konuşlandırdıklarını kaydeden Efe, ekiplerin bu sayede kısa sürede vakalara müdahale ettiğini dile getirdi.