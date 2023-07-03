Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor

Biri yükseltiyor, diğeri de ona bakıp artıyor. Galericiler ilan sayfalarını suçlarken müşteri ilan değişikliklerine yetişemiyor.

Galericiler internetteki ilanlardan dertli. O ilanlardan düşük fiyat gören müşteri "araçta hasar mı" var diye şüpheye düşüyor.

Peki bu durum ikinci el araç piyasasına nasıl yansıyor?

Örneğin 575 bin liradan ilanda olan bir araç iki hafta önce 625 bin liraya, Bu hafta da 650 bin liraya çıkartıldı. Yani iki haftada arada 75 bin liralık bir fark var.

Uzmanlar da, ikinci el araç satışlarındaki "ekspertiz zorunluluğunu" hatırlattı.

"Şayet hatalı bi değerlendirme yapıp eksik ya da yanlış bir rapor yazarsa bundan zarara uğrayan taraf ekspertiz firmasına rücu edebilir ve uğradığı zararın tazminin ondan talep edebilir."