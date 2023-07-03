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Depremlerden etkilenen Malatya'da 36 bin ağır hasarlı bina yıkılacak

Vali Hulusi Şahin:- "Şimdiye kadar yıktığımız ve kaldırdığımız enkazın tam 6 katı kadar enkaz ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla kaldırılacak"- "36 bin bina bir şehir demek gerçekten. Bunların bazıları 15, bazıları 12 katlı. Eğer üçle çarparsanız ortaya çıkan boyutu anlarsınız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 12:41, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 12:42
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Depremlerden etkilenen Malatya'da 36 bin ağır hasarlı bina yıkılacak

- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Kentte 36 bin ağır hasarlı bina yıkılacak.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya kent merkezi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ile kırsal mahallelerde hasara yol açtı.

Kent merkezinin yanı sıra özellikle Bostanbaşı, Fahri Kayahan, Tecde, Yüzakı mevkilerindeki yeni yapılara da zarar veren depremin neden olduğu hasarın boyutları her geçen gün daha da belirginleşiyor.

Kentte tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü şekilde sürerken, ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Malatya'da şu ana kadar ihalesi yapılan, ağır hasarlı 27 bin 320 binadan 584'ünün yıkımı gerçekleşti.

- "Her 3 binadan biri yıkıldı"

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, depremden en çok etkilenen şehirler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

Kentte büyük yıkımın yaşandığını dile getiren Şahin, neredeyse her 3 binadan birinin yıkıldığını ifade etti.

Vali Şahin, ağır hasarlı binaların yıkımının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar yıktığımız ve kaldırdığımız enkazın tam 6 katı kadar enkaz ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla kaldırılacak. Böylece (kentte) daha da büyük boşluklar oluşacak. Bunların bir kısmı yerinden dönüşüm modeliyle yapılacak, bazıları ise vatandaşa bırakılacak. Vatandaşın mülkiyet hakkı kendindedir. Oranın imar durumu yeniden değerlendirilerek vatandaş kendi mülkünü değerlendirecek. Bunun dışında da böyle sosyal konutlar, rezerv alanlarında yeni mahallelerimizde yürüyecek ama oluşturduğumuz mahallelerin hiçbiri şehirden kopuk değil, hepsi son derece doğru. Güzel akslarda ve sağlam zeminlerde ve yeni modern mahalleler oluşturuyoruz."

- "Yılbaşına kadar tamamlamayı planlıyoruz"

Yıkım çalışmalarının süreceğini anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağır hasarlı 36 bin binamızı yıkıp enkazını kaldıracağız. Bunu da yılbaşına kadar tamamlamayı planlıyoruz. 36 bin bina bir şehir demek gerçekten. Bunlardan bazıları 15, bazıları 12 katlı. Eğer üçle çarparsanız ortaya çıkan boyutu anlarsınız. Bu, depremin ne kadar feci bir yıkımı Malatya'ya getirdiğini gösteriyor."

Vali Şahin, depremzedelere daha konforlu barınma imkanı sunmak için çadırdan konteynere geçişlerin de hızla devam ettiğini kaydetti.

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