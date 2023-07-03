Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 12:52, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 12:44
Suphi Yaşar (4), Viranşehir ilçesi kırsal Yeşilalıç Mahallesi'nde sokakta oynarken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Yaşar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.