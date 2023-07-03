Milli Eğitim Bakanı Tekin bakanlık personeliyle bayramlaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan Tekin, "Birlik, beraberlik ve yakınlaşmaya vesile olan bir bayramı daha idrak ettik, Allah tekrarını nasip etsin inşallah. Bu vesileyle bir kez daha sizin, ailelerinizin ve bütün maarif camiasının bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin'in yanı sıra bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci de bakanlık çalışanlarıyla bayramlaştı.