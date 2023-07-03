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6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan eski hakime yakalama kararı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan firari eski hakim, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 13:40, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 13:41
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6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan eski hakime yakalama kararı

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, meslekten ihraç edilen firari sanık M.N.E'nin avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığını, 2014 yılı Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri öncesinde FETÖ'nün talimatları doğrultusunda örgüt lehinde çalışmalar yaptığını, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği üyesi olduğunu ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Savcı, M.N.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı, müvekkili hakkındaki iddiaları reddederek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı M.N.E. hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

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