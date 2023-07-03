İzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan, bozuk ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 14:15, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 14:16
Yağlar Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, bozuk orman alanına sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.