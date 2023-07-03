Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 15:24, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 15:18
Demiröz mevkisindeki tarlasında çalışan Hüseyin Cengiz'in (67) kullandığı traktör, dereye devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, traktörün altında kalan Cengiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cengiz'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.