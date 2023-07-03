Kılıçdaroğlu, geceliği 326 bin TL olan otelde kaldı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından siyasete tatil molası verdiği iddia edildi. İddialara göre Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'da eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte Antalya'da geceliği 326 bin liraya VIP konsept villada tatil yaptığı ileri sürüldü.

CHP'DEN YALANLAMA GELDİ

Lüks villada 5 gün geçirdiği ileri sürülen Kılıçdaroğlu'yla ilgili iddialara CHP'den yanıt geldi. CHP Teyit hesabı tarafından yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"HABERLERDEKİ İFADELER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMADA OTELİN FİYATINA YER VERİLMEDİ

Yapılan açıklamada otelin gecelik fiyatının ne olduğu ise açıklanmadı