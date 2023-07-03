Memur maaşlarına yapılacak zam ile ilgili süreç başlıyor

Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık.

Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Bu meselenin üstüne gideceğiz. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız.

(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.

Binlerce memur ve emekli tarafından merakla beklenen Kabine toplantısı sona erdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net