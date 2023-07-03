Memur maaşlarına yapılacak zam ile ilgili süreç başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.
Binlerce memur ve emekli tarafından merakla beklenen Kabine toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
FAHİŞ KİRA ARTIŞI
(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.
Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Bu meselenin üstüne gideceğiz. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız.
Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadelenin yanısıra uluslararası yatırımlara hız verdi.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM
Kur Korumalı Mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Vergi istisna süresini uzatıyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz.
Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.
Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık.