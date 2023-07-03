Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi

12 Haziran'daki zamların ardından otomobil fiyatları temmuz ayı ile birlikte bir kez daha güncellendi. Opel tüm modellerine zam yaparken, 1 milyon TL'nin altında sadece bir adet aracı kaldı.

Öte yandan, haziran ayında 846 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Opel'in Crossland modeli gelen zamla birlikte 1 milyon 44 bin 900 TL'den satışa sunuldu.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bugün itibariyle sıfır araçlara gelen zamları sosyal medya hesabından yazdı.

Özpeynirci yeni zam oranlarını şöyle duyurdu:

Ve temmuz zamları gelmeye başladı!

Toyota: %5-7

Opel Corsa, Corsa-e, Astra, Crossland, Mokka, Mokka-e, Grandland, Combo: %13,7,-14,4

Kia Sportage: %6,7

Kia EV6, Niro: %3,2

Tesla Model Y: %10,7-18,1

DFSK Seres 3: %11,4

Haziran ayında gelen zam oranları ve otomobil modelleri şöyleydi:

* RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21

* HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12

* VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13

* PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9

* OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5

* CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8

* NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9