Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Döviz kurundaki yükseliş ile birlikte sıfır kilometre araçlara zam geldi. Haziran ayında çok sayıda otomobil firmasının zammına temmuz ayında yenileri eklendi.
12 Haziran'daki zamların ardından otomobil fiyatları temmuz ayı ile birlikte bir kez daha güncellendi. Opel tüm modellerine zam yaparken, 1 milyon TL'nin altında sadece bir adet aracı kaldı.
Öte yandan, haziran ayında 846 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Opel'in Crossland modeli gelen zamla birlikte 1 milyon 44 bin 900 TL'den satışa sunuldu.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bugün itibariyle sıfır araçlara gelen zamları sosyal medya hesabından yazdı.
Özpeynirci yeni zam oranlarını şöyle duyurdu:
Ve temmuz zamları gelmeye başladı!
Toyota: %5-7
Opel Corsa, Corsa-e, Astra, Crossland, Mokka, Mokka-e, Grandland, Combo: %13,7,-14,4
Kia Sportage: %6,7
Kia EV6, Niro: %3,2
Tesla Model Y: %10,7-18,1
DFSK Seres 3: %11,4
Haziran ayında gelen zam oranları ve otomobil modelleri şöyleydi:
* RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21
* HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12
* VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13
* PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9
* OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5
* CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8
* NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9
Ve temmuz zamları gelmeye başladı️Emre Özpeynirci 🚙 (@eozpeynirci) July 3, 2023
📌 Toyota👉%5-7
📌Opel Corsa, Corsa-e, Astra, Crossland, Mokka, Mokka-e, Grandland, Combo👉 %13,7,-14,4
📌 Kia Sportage👉%6,7
📌 Kia EV6, Niro👉%3,2
📌 Tesla Model Y👉%10,7-18,1
📌 DFSK Seres 3👉%11,4