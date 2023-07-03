Fransa yangın yeri: Ülkedeki hasar 1 milyar euro

Günlerdir savaş alanına dönen Fransa'da olaylar 6. gecede nispeten duruldu...

27 Haziran'da Cezayir kökenli 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunu ile ölümünün ardından Nanterre'de başlayan gösteriler, Marsilya ve Lyon'da devam etti.

Marsilya'da eski model koleksiyon araçların bulunduğu bir garaj yağmalandı, onlarca araba çalındı. Kentte gösteri düzenlemek yasaklandı. Toplu taşıma seferleri durduruldu.

"Yangına müdahale eden bir itfaiyeci hayatını kaybetti"

Lyon'da bir grup aşırı sağcı, belediye binasının önünde bir araya geldi.

Polis, grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te yakılan bir aracı söndürmeye çalışan 24 yaşındaki bir itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Belediye başkanlarından "sükunet" çağrısı

Bir kasabanın belediye başkanının evine yapılan saldırı sonrası, ülke çapında Belediye başkanları toplanarak 'sükunet' çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı hükümet üyeleriyle durum toplantısı yaptı.

Ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesisi için hükümete "gereken her şeyi yapma" talimatı verdi.

Maddi hasar 1 milyar euro

Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatılmasını istedi. Ülke genelindeki maddi hasarın ise en az 1 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

1 haftadır süren olaylarda gözaltına alınanların sayısı da 3 bin 200'e ulaştı.

Cezayir asıllı genci vuran polis 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Fransa'da yardım kampanyaları

Genç ve polis memuru için ayrı ayrı çevrim içi yardım kampanyası başlatıldı.

Öldürülen gencin ailesi için 150 bin euro toplanırken, onu vuran polisin ailesi için 800 bin euroluk yardım toplanması dikkat çekti.