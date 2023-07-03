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Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 21:08, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 21:15
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Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Şimşek, ziyaret kapsamında Türkiye'ye önemli yatırımlara imza atılması planlanacağını söyledi.

Bakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri çalışma ziyaretinin pozitif bir ortamda geçtiğini belirtti. Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildiğinin altını çizdi. Bakan Şimşek, bayram boyunca konuya ilişkin çalışmaların yapıldığını, çalışmalar somutlaştırılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çerçevenin netleşeceğini söyledi. Bakan Şimşek, ziyaretin ise 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı. Şimşek, gazetecilerin ek bütçe hazırlayacak mısınız sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek cevap verdi.

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