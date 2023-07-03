Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere yer değişikliği hakkı
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Görev Yapan Öğretmenlerin 22 İl Kapsamında İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu yayımlandı.
Duyuru uyarınca 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli
depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya
illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında
görev yapanların iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz
2023 tarihleri arasında başvurular alınacak, 10 Temmuz 2023 tarihinde atamalar
gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda yapılacak yer değişikliği işleminde öğretmenler İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.
Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru kapsamında başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen dört yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.
Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkından, bulundukları ilde herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan bütün öğretmenler faydalanabilecek.
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