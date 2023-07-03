Ankara'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ve çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Malıköy mevkisi Sincan-Temelli Yolu'ndan ilçe merkezine seyir halinde olan Metin Yücel (22) kontrolündeki 06 NR 137 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden yola çıkan Agah Öz (59) idaresindeki kamyon ile çarpıştı.

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