Buz Mağarası'na düşen bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için memleketi Bayburt'un Helva köyüne gelen Mehmet Taştan (43) arkadaşları ile Helva köyünde bulunan Buz Mağarası'nı gezdiği esnada 80 metrelik çukura düştü.

Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Mehmet Taştan'ın cansız bedenine zorlu bir çalışmanın ardından ulaştı. Taştan'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Taştan'ın İstanbul'da inşaat ve emlak sektöründe çalıştığı öğrenildi.