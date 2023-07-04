4 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterlerde taşınmaz satışının başlamasıyla ilgili Ankara 65. Noterliği'ndeki ilk uygulamaya katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve Yeşil Sol Parti Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, 2022 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yaz Spor Okulları'nın Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki açılış töreni ile Sarıyer Rumelifeneri'ndeki İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda düzenlenecek Gençlik Kampları açılışına katılacak.

(İstanbul/17.00/19.30)

2- Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını, yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a, teklerde ilk tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra)

4- Fransa Bisiklet Turu, Dax-Nogaro arasındaki 4. etap mücadelesiyle sürecek.