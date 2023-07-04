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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 07:00, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 07:29
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen bazı şüphelilerin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu yerlere operasyon düzenledi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM Şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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