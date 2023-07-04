Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı

Ankara'da yürütülen ByLock soruşturmasında patates hattın izini süren savcılık, FETÖ'nün Ankara'daki sözde eyalet muhasebecisini tespit etti. Yakalanan örgüt mensubu Osman Ç., itirafçı olmak isteyerek yaklaşık 100 örgüt mensubunun ismini verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında Faysal İ. adına açılmış hat üzerine ByLock yüklendiği tespit edildi. Gözaltına alınan Faysal İ., üniversite yıllarında örgüt evinde kaldığını, örgüt mensubu Yücel E.'nin isteği üzerine kendi adına hat çıkartıp bu kişiye verdiğini söyledi. Yakalanan Yücel E. hattı Ömer kod adlı Osman Ç.'ye verdiğini itiraf etti. Yapılan çalışmalarda, örgüt evlerinde kalan kişiler adına telefon hatları çıkartıldığı ve örgüt sorumlularının deşifre olmasının önüne geçmek için bu kişilere dağıtıldığı anlaşıldı.

KURBAN VE BURS NOTU

Hattın izini süren polis, Osman Ç.'ye ulaştı. ByLock yazışmalarını inceleyen polis, Osman Ç.'nin FETÖ'nün muhasebe işlerini takip ettiğini, örgüt mensuplarıyla yüklü miktarda para alışverişinde bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin Ankara'da örgütün sözde eyalet muhasebecisi olduğu anlaşıldı. Şüphelinin hesap hareketlerini inceleyen polis, çok sayıda örgüt mensubuyla para transferinin olduğunu tespit etti. Milyonlarca liralık para transferlerinin açıklama kısmına ise 'kurban' ve 'burs' gibi notlar yazıldığını tespit etti.

İtirafçı olmak isteyen Osman Ç., yaklaşık 100 kişinin ismini verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Abdullah Sarica