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Hayalet eve yüksek vergi

Fahiş kiraya karşı yüzde 25 artış sınırı getiren hükümet, boş tutulan evlere de vergi artışı getirme hazırlığında. Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak, yüksek kira beklentisiyle boş tutulanların vergileri artırılacak. Mal sahiplerinin yüksek vergi yerine, satış fiyatında veya kirada indirimi tercih etmesi sağlanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 07:59, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 07:48
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Hayalet eve yüksek vergi

Fahiş kiraları yüzde 25 artışla sabitleyen iktidar, fırsatçılara karşı vergi kartını açmaya hazırlanıyor. Yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlerin vergileri artırılacak. Aynı zamanda Türkiye genelinde boş tutulan evlerin de bölge bölge haritası çıkarılacak. Vatandaşların gelirin üzerinde artırılan kiralara karşı yeni çözüm planları devreye alınacak. Yüzde 25'e sabitlenen kira artış oranı yüzünden konutlarını kiraya vermek istemeyen malikler 'uzun süren bakım/onarım' bahanesine sarılarak, çok sayıda konutun boş kalmasına ve krizinin daha da derinleşmesine neden oldu. AK Parti Meclis Grubu söz konusu konuyu takibine aldı.

EMLAK VERGİ YÜKÜ ARTIRILACAK

Kısa sürede hayata geçirilecek uygulama ile boş konut sıkıntısı yaşanan kentlerde, 'evimi yüksek fiyattan kiralarım düşüncesiyle yıllardır konutlarını boşta bekleten ev sahiplerinin' emlak vergi yükü artırılacak. Böylece bu evlerin ikamete açılması hedeflenecek. Mal sahiplerinin yüksek vergi ödemek yerine evin satış fiyatı ya da kirasında indirime gitmesi sağlanacak.

BOŞ TUTULAN EVLERE HARİTA

Bu şekilde arz sıkıntısı aşılmaya çalışılırken bu kapsamda Türkiye'deki boş evlerin haritası da çıkartılacak. AK Parti Meclis Grubu'nda fikir düzeyinde olan çalışmanın uygulama altyapısı için ilgili kurumlar nezdinde istişareler yürütülecek. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan

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