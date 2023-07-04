Dış ticaret açığı yüzde 34,5 azaldı

Türkiye'nin haziran ayı ihracatı, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 9 günlük tatil döneminin etkisiyle, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalışla 20 milyar 901 milyon dolar oldu. Bu rakam 2023 yılının ilk 5 ayındaki aylık ortalama ihracatın üzerinde oluştu. Ticaret Bakanlığı'nın, haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin yazılı açıklamasında haziranda dış ticaret açığının yüzde 34,5 gerileyerek 5 milyar 396 milyon dolara gerilemesi dikkat çekti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 19 ay sonra yüzde 80'lere yaklaşarak, haziranda bir önceki aya göre 16,1 puan artış ile yüzde 79,5 olarak hesaplandı.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERDE ARTIŞ

Söz konusu oran, dış ticaret dengesinde olumlu gidişatın önemli bir göstergesi olarak öne çıktı. Böylece, 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ihracat 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu verilerle, katma değerli ihracatta da artış meydana geldi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı 2022 yılı genelinde yüzde 36,9 iken, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 40,8'e yükseldi. Yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 270 artan ve 14,6 milyar dolar olan işlenmemiş altın ithalatının haziran ayında nispeten ılımlı bir seyir izlediği görüldü. Haziran ayında işlenmemiş altın ithalatı 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 62,5 artarak 2 milyar dolara çıktı.

İTHALAT SON 20 AYIN EN GERİSİNDE

İthalat ise haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalarak 26,3 milyar dolar ve son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. İthalatta yaşanan azalışta, takvim dışında enerji ithalatındaki düşüş etkili olurken, haziranda toplam enerji ithalatı yüzde 45,3 azalarak 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji ithalatındaki düşüşte enerji fiyatlarının gerilemesi de belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Öte yandan bu gelişmelerle, 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ithalat 184,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Üretim, yatırım ve istihdama katkı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda yer alan bilgilerde, "İthalatta yüzde 16,5 azalma var. Dış ticaret açığında yüzde 34,5 oranında azalma oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'e dayandı" ifadelerine yer verildi. Bakan Bolat ayrıca dün, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) İcra Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile bir araya geldiklerini söyledi. Bolat, "Sayın Al Suwaidi, özellikle enerji, gıda, tarım, sağlık hizmetleri, ilaç, lojistik alanlarında Türkiye'de yeni yatırımlar yapma arzusunda olduklarını ifade etti" dedi.