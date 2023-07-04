RTÜK'ü dava eden LGBT'lilere mahkemeden 'emsal' olacak karar

ALES/2 başvuruları başladı
ALES/2 başvuruları başladı
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere yer değişikliği hakkı
Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere yer değişikliği hakkı
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Borç yapılandırmada başvuru için bugün son gün
Borç yapılandırmada başvuru için bugün son gün
Oto galericilerden tepki: Araç stoklayan ifşa edilsin!
Oto galericilerden tepki: Araç stoklayan ifşa edilsin!
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

RTÜK'ü dava eden LGBT'lilere mahkemeden 'emsal' olacak karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz yılın Eylül ayında İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT+'lar aleyhine yapılan mitingin tanıtım videosunu, 'kamu spotu' olarak televizyon kanalları ve radyo istasyonlarında yayınlatmıştı. LGBT sapkınlığını savunan sözde bir dernek, kamu spotu kararı için RTÜK aleyhine dava açmıştı. Söz konusu dava sonuçlandı ve mahkeme "Devletin aile kurumunu koruması en tabii görevidir" diyerek sapkın derneğin davasını düşürdü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 08:45, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 08:16
Yazdır
RTÜK'ü dava eden LGBT'lilere mahkemeden 'emsal' olacak karar

Büyük Aile Platformu'nun LGBT karşıtı mitingini kamu spotu olarak yayımlatan RTÜK'e karşı açılan davada, RTÜK haklı bulundu.

18 Eylül 2022 tarihinde, İstanbul Saraçhane'de, küresel sapkınlık hareketi LGBT+'lar aleyhine 'Büyük Aile Buluşması' düzenlemişti. Farklı kesim ve ideolojilerden, "Aile" konusunda duyarlı 15 saygın vakıf ve derneğin öncülüğünde düzenlenen mitinge, Anadolu'nun her bir köşesinden on binlerce vatandaş katılım sağlamıştı.

RTÜK sapkınlığa karşı düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması'nı kamu spotu olarak yayımladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz yılın Eylül ayında İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT+'lar aleyhine yapılacak mitingin tanıtım videosunu, 'kamu spotu' olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarında yayınlatmıştı.

Sapkınlığı savunan sözde derneklerden RTÜK'e karşı dava

LGBT sapkınlığını savunan bir sözde dernek, büyük aile mitingi kamu spotu kararı için RTÜK aleyhine dava açmıştı. Açılan davada, "Büyük Aile Buluşması adlı etkinliğin çağrı videosunun RTÜK internet sitesinde tavsiye edilerek yayımlatılmasının yetki yönünden aykırılık teşkil ettiği, kurul kararı ile toplumda nefret duyguları oluşturulduğu, ayrımcılık ve bireyi aşağılayan yayınların teşvik edildiği, kamu yararına aykırı olduğu ileri sürülmüştür" denilmişti.

RTÜK'e açılan dava sonuçlandı: Devletin aile kurumunu koruması en tabii görevidir

Söz konusu dava sonuçlandı ve mahkeme "Devletin aile kurumunu koruması en tabii görevidir" diyerek sapkın derneğin davasını düşürdü.

Mahkeme, RTÜK'e karşı açılan davanın düşürülme nedenini şöyle özetledi:

"Usule ilişkin olarak davacı gerçek kişinin dava ehliyetinin bulunmadığı, esasta ise LGBT+ propagandası ve dayatması neticesinde ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek adına ailenin, çocukların, gelecek nesillerin, korunması için kamu yararı doğrultusunda alınan kurul kararında ve videonun yayımlatılmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı, nefret söyleminin bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber