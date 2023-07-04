AK Parti yerel seçim takvimini hazırlıyor: Başarısız teşkilatlara neşter vurulacak

Edinilen bilgilere göre, parti yönetimine sunulan raporlarda, en fazla 'ekonomik sebeplerin' AK Parti'nin oy kaybında etkili olduğu yönünde görüş ortaya çıktı.

AK Parti yönetimi, Mayıs seçimlerine ilişkin 81 şehirden ayrı ayrı rapor istemişti. 'Nerede hata yapıldı, kampanya sürecindeki eksiklikler, milletvekili adaylarının performansı, hangi alanlarda seçmenin itirazları, şikayetleri olduğuna' yönelik başlıkların yer aldığı raporlar tamamlandı.

AK Parti, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine yönelik yapılan kapsamlı analizlerden yola çıkarak, mahalli seçim sürecinde izlenecek stratejisinin çerçevesini belirlemeye başladı. Öncelikle, kampanya sürecinde atılacak adımlar gün gün belirlenerek işe başlanacak.

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