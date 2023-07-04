Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN deprem bölgesinde görev yapan öğretmelerin tayini hakkında yeni açıklamada bulundu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakan Tekin, deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere tayin konusunda süreci başlattıklarını, süreç tamamlandıktan sonra yine yardımcı olacaklarını, ayrıca fedakarlık yapıp deprem bölgesinde çalışmak isteyen öğretmenlere hizmet puanlarını arrtıracakları müjdesini verdi.

Bakan Tekin'in açıklaması şu şekilde:

Deprem bölgesindeki öğretmen arkadaşların yaşadıklarını ne yapsak telafi edemeyiz farkındayız. Ama elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Dün atama ve yer değişikliği takvimini yayınladık. Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik.

Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız.

İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

Hayırlı olsun herkese.



