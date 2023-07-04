Kamu Görevlileri Sendikalarının üye sayıları açıklandı

Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe göre Memur Sen'in 1 milyon 35 bin 278, Türkiye Kamu Sen'in 552 bin 948, KESK'in 163 bin 656, Birleşik Kamu İş Konfederasyonunun 162 bin 475 üyesi bulunuyor.

Yayımlanan verilere göre toplam 2 milyon 130 bin kamu görevlisi sendikalara üye oldu.

Sendikalar bazında üye sayılarını görmek için tıklayın.