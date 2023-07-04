KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan sözleşmeli personel listesine "uçuş tabibi" eklenerek temel ücretleri belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 09:13, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 09:14
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinin tespit edildiği listeye uçuş tabibi de dahil edildi.
Uçuş tabibi, temel ücretlerin en yüksek olduğu 1. grupta yer aldı.