Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 9 tarım işçisi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 10:15, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 10:06
46 F 1059 plakalı minibüs, Göksun Otogarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tarım işçisi olduğu öğrenilen 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.