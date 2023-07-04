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Türkiye otomobil fiyatlarında Avrupa birincisi oldu

Türkiye, avro bazında Avrupa'da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke haline geldi.

Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 10:05, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 10:07
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Türkiye otomobil fiyatlarında Avrupa birincisi oldu

Türkiye, avro bazında Avrupa'da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke haline geldi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, 2022'de 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde temsili olarak 100 avro karşılığı satın alınan bir aracın Türkiye fiyatı 144 avro oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye 37 ülke içinde zirvede yer aldı. 2021'de AB'de 100'ya alınan bir aracın Türkiye fiyatı 101 avroydu.

Otomotiv sektöründe görülen dalgalanmalar sonrası Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıklamıştı.

Son bir yılda yüzde 43 artış

Son 20 yılda Avrupa ülkelerindeki araç fiyatları incelendiğinde Türkiye 2022'de ilk kez zirveye çıktı. 2000'li yılların başında Türkiye üst sıralarda yer almasına rağmen sonradan daha aşağılara gerilemişti.

Öte yandan 2022'deki rekor artış dikkat çekiyor. 2021'de AB genelinde 100 avro olan aracın fiyatı Türkiye'de 100,6 2022'de 143,9 avro oldu. Bu da son bir yılda yüzde 43 artış demek.

2023'ün ilk beş ayı itibarıyla motorlu taşıt araçları ÖTV geliri 125,1 milyar TL oldu. Bu tahsil edilen miktar. Tahakkuk eden ise 128,7 milyar.

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