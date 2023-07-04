Aksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi, gözaltına alındı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.A, Büyükkışla'yı darbetti. Durumu fark eden hastane çalışanlarının beyaz kod vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen güvenlik görevlileri, İ.A'ya müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yakınının yanında refakatçi kalan İ.A, temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla'dan çarşaf istedi.

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