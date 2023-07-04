Aksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi gözaltına alındı
Aksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi, gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 11:34, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 11:35
Alınan bilgiye göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yakınının yanında refakatçi kalan İ.A, temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla'dan çarşaf istedi.
Büyükkışla, "yüksek sesle konuştuğu" gerekçesiyle İ.A. ile tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.A, Büyükkışla'yı darbetti. Durumu fark eden hastane çalışanlarının beyaz kod vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen güvenlik görevlileri, İ.A'ya müdahale etti.
Acil serviste tedaviye alınan Büyükkışla, İ.A'dan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan İ.A'nın polisteki işlemleri sürüyor.